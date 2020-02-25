https://static.news.ru/photo/a82c3f7e-57e3-11ea-9cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Член исполкома Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, на её создание может уйти до двух лет.

Традиционные вакцины против гриппа не работают в этом случае, поэтому требуется создание совершенно нового препарата, отметил он в эфире телеканала Tg2000.

Он уверен, что распространение вируса в Италии связано с въездом людей из районов веского риска. Его необходимо остановить, так как в больницах могут закончиться места.

Конечно, приход жары может нам помочь, но мы не можем ждать лета, — подчеркнул он.

Среди пациентов выздоравливают 80%, умирают около 2-3%, остальные сталкиваются с осложнениями, передаёт его слова Il Messaggero.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.