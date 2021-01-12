ВОЗ: мутации коронавируса усложняют ситуацию с пандемией

https://static.news.ru/photo/7d3592c6-54df-11eb-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любая мутация коронавируса усложняет ситуацию с пандемией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, «любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя».

Как рассказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания. Ситуацию усложняет появление вируса с более высокой контагиозностью, поскольку это требует «более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер», отметила она.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, писал NEWS.ru.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.