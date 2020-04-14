ВОЗ: коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа

https://static.news.ru/photo/66525580-7e1b-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв COVID-19 уже в десять раз превысило число жертв свиного гриппа, пандемия которого продолжалась с 2009 по 2010 год, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свиным гриппом в период пандемии заразились около 1,6 миллиона человек, из которых 18 449 скончались от осложнений течения заболевания. По данным ВОЗ, коронавирусом нового типа инфицированы 1,7 миллиона человек, погибли более 110 тысяч, передаёт Independent.

Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года, — подчеркнул Гебрейесус.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о самых опасных для посещения местах во время пандемии коронавирусной инфекции. Врач уверен, что в первую очередь стоит избегать аптек, а также магазинов.