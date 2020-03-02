https://static.news.ru/photo/53bfc852-5cac-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Китае снизилось.

Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться, — подчеркнул он.

По его словам, 1 марта в КНР было зарегистрировано 206 новых случаев. При этом в мире за последние сутки в девять раз увеличилось число заболевших, в сравнении с числом случаев в Китае.

Минздрав Белоруссии подтвердил три новых случая заболевания коронавирусом, в Праге из-за заражения профессора был закрыт вуз, в Иордании, Андорре и Португалии были зафиксированы первые случаи COVID-19.

NEWS.ru сообщал, что медики подтвердили у жителя Москвы коронавирус. Мужчина вернулся из Италии 29 февраля. Его состояние оценивается как стабильное. Выяснилось, что с ним контактировали более 100 человек. Все они либо госпитализированы, либо помещены под карантин.

Всего по данным на 2 марта в мире заражены 89072 человека, 3044 — скончались, 45074 — выздоровели.