ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян Глава ВОЗ Гебрейесус: оспа обезьян получит другое название

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступили к работе по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), ответвлений данной инфекции и вызываемого ею заболевания, заявил глава организации Теодор Гебрейесус. По его словам, для этого представители ВОЗ наладили сотрудничество с вирусологами со всего мира, пишет Bloomberg. В агентстве подчеркнули, что накануне ученые из 30 стран назвали маркировку оспы обезьян «дискриминационной».

Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу, — заявил Гебрейесус.

Один из сотрудников ВОЗ в разговоре с агентством отметил, что к работе по переименованию оспы обезьян привлечены эксперты по ортопоксвирусам (виду, к которому принадлежит эта инфекция). По его словам, новое название должно соответствовать рекомендациям ВОЗ по именованию болезней.

В рекомендациях ВОЗ говорится о том, что нельзя использовать в терминологии инфекций названия животных, географических регионов, имен людей и культурные отсылки.

Ранее сообщалось, что ВОЗ 23 июня созовет чрезвычайный комитет из-за распространения оспы обезьян в мире. Эксперты организации оценят, является ли вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и какие совместные действия по борьбе с болезнью необходимо предпринять.