ВОЗ готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых вакцин из России

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация при получении соответствующих заявок готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин. Он также высоко оценил возможности РФ по производству таких препаратов, пишет ТАСС.

Я наслышан о «Спутнике Лайт», используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы ещё не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим, — сказал Клюге.

Директор бюро ВОЗ выразил напомнил, что некогда сам работал в России, поэтому уверен в том, что вакцины будут производиться в достаточном количестве. По его словам, Европе нужно «как можно больше вакцин».

Ранее Клюге заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. По его мнению, рост заражений позволит сформироваться глобальному иммунитету среди населения континента. Однако при этом эксперт подчеркнул, что прогнозы могут не соответствовать реальности и нужно быть осторожными.