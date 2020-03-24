https://static.news.ru/photo/21bbccd2-6dc0-11ea-a376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Endig/dpa/Global Look Press

Пока рано говорить о замедлении эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) в Италии. Но за последние двое суток количество новых случаев инфицирования уменьшилось, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Есть проблеск надежды. Но пока рано говорить об этом. Но новые случаи заболевания и смертей за последние пару дней снизились, — приводит её слова РИА Новости.

Италия лидирует среди государств Европы по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На Апеннинах — свыше 63 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 7 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 6077 человек.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 марта на авиабазе в Италии приземлились сразу четыре самолёта Ил-76 с военными специалистами и оборудованием из России. Всего в страну уже прибыло 14 бортов ВКС РФ для борьбы с коронавирусом. Они доставили оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.