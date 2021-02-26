ВОЗ: COVID-19 мог передаться человеку на другом рынке в Ухани

https://static.news.ru/photo/93061f30-783e-11eb-8d68-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают версию, по которой коронавирус передался к человеку ещё на одном рынке в китайской Ухани.

Подобный вариант возник, так как «нулевой» пациент Чэнь, заразившийся COVID-19 в декабре 2019 года, никак не был связан с рынком морепродуктов «Хуанань», который считается местом возникновения вируса. Учёные предполагают, что заболевание могло передаться к человеку от животного раньше, чем считалось, а затем распространяться по Ухани ещё до вспышки на рынке, передаёт Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эксперты ВОЗ, которые приезжали в город, выяснили у Чэня, что он посещал другой рынок в Ухани. Однако они не смогли узнать, что это был за рынок, так как об этом стало известно только в конце встречи. Они собираются выяснить это.

По информации властей Ухани, в городе около 400 продовольственных рынков, на некоторых из них продаётся мясо диких животных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель международной группы специалистов ВОЗ Питер Дасзак назвал версию о передаче COVID-19 через летучих мышей наиболее вероятной и предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года, и о возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани, и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы, писал NEWS.ru.