ВОЗ: цифровизация сыграла важную роль в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Цифровизация помогла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа восполнить вынужденный разрыв в оказании медпомощи при ряде недугов, заявили в совместной статье директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Публикация посвящена итогам 2020 года.

В международной организации отмечают, что в 2020-м здравоохранение во многих странах вынужденно привыкало к новым вызовам «с небывалой скоростью», совмещая обычные медицинские услуги с необходимостью реагировать на COVID-19.

Цифровизация помогла устранить разрывы в тот момент, когда стало невозможно оказывать услуги в формате очных приёмов. Нововведения сыграли важную роль в восполнении вынужденно прерванных услуг по оказанию помощи при заболеваниях сердца, диабете, гипертонии, онкологии, а также в обеспечении учёта растущих потребностей в охране психического здоровья, — заявили Клюге и Вуйнович.

Научному сообществу позволили составить план ответных действий — от разработки средств диагностики COVID-19, изучения средств лечения до производства вакцины в «беспрецедентно сжатый срок», пишет ТАСС со ссылкой на документ ВОЗ.

За время пандемии коронавируса в мире инфекцией заразилось почти 84 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт мировую статистику по COVID-19. По информации на утро 2 января, в мире выявлен 83 963 941 случай заболевания коронавирусом. При этом от болезни скончалось уже 1 827 544 человека.

Среди всех стран мира лидером по заболеваемости с большим отрывом остаются США — там количество заболевших превысило 20 млн человек и составляет 20 128 694. Смертность в Штатах также является самой высокой в мире: болезнь унесла жизни 347 788 американцев.

На втором месте среди государств по числу заболевших находится Индия, где зафиксировано 10 286 709 случаев заболевания и 148 994 летальных исхода. Замыкает тройку по заболеваемости в мире Бразилия — в крупнейшем государстве Южной Америки заболело в общей сложности 7 700 578 человек, скончалось 195 411 пациентов с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде американских штатов вакцинация от коронавируса идёт слишком медленно. Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.