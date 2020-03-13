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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о развитии пандемии коронавируса. По его словам, центр распространения заболевания переместился из Китая в Европу.

Он отметил, что каждый день из этой части света поступает больше сообщений о заражении, чем во время пика заболеваемости на территории КНР, передаёт Reuters.

Из Европы поступают сообщения о большем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, помимо Китая, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.