ВОЗ: бубонная чума в Китае свойственна этому региону

https://static.news.ru/photo/b8f13e7c-c048-11ea-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила, что выявленная в Китае бубонная чума свойственна этому региону. Она поддаётся лечению.

Чума является редким заболеванием, в основном в определённых географических зонах, где она все ещё эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы, — говорится в заявлении ВОЗ.

Человек может подхватить заболевание от животных через укусы блох или через прямой контакт с костями и внутренностями заражённого животного. Также бубонная чума передаётся от человека к человеку, инкубационный период составляет от одного до семи дней.

Против чумной бактерии эффективно лечение антибиотиками, поэтому ранее диагностирование и раннее лечение, в течение первых 24 часов после появления симптомов, может спасти жизни, — отметили в ВОЗ.

Подчёркивается, что бубонная чума является самым распространённым типом заболевания. Власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке заболевания в регионе Внутренняя Монголия 6 июля.

Всего в мире с 2010 по 2015 годы бубонной чумой заразились 3248 человек, умерли 584.

NEWS.ru писал, что люди могут заразиться бубонной чумой друг от друга только при личном контакте. Суслики, которых обвиняют в распространении болезни, могут «выносить» заразу за пределы собственного ареала только в крайних случаях.

Ранее китайские власти объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за бубонной чумы, которая была обнаружена у скотовода в городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия. Местные власти предупредили об угрозе эпидемии и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее вспышка бубонной чумы была зарегистрирована в Монголии, где люди предположительно заразились от сусликов. Два района на западе страны в провинции Ховд были закрыты с 10:00 29 июня до особого распоряжения.