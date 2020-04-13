ВОЗ анализирует эффективность прививки БЦЖ против коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали эффективность вакцины БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена) в борьбе с коронавирусом. По словам медиков, на данный момент не доказано, что противотуберкулёзная прививка может снизить риск заражения инфекцией.
Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета — Герена защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19, — заявили сотрудники ВОЗ.
В связи с этим организация не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19,
Ранее NEWS.ru писал, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о непрактичности самоизоляции в странах с большим количеством бедного населения.
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