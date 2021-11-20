ВОЗ: 500 тысяч человек умрут в Европе от COVID-19 без новых ограничений

Около 500 тысяч человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения. Об этом заявил в субботу директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил , что ситуацию усугубляют холодная погода и низкий уровень вакцинации в ряде стран. В этой связи рекомендуется продолжать носить медицинские маски и вакцинироваться от инфекции.

COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе, — подчеркнул он.

По словам Клюге, обязательная вакцинация является крайней мерой, однако её стоит начать рассматривать. Также стоит обратить внимание на ковид-пропуска.

Тем временем в России за прошедшие сутки зафиксировано 1252 летальных исхода от коронавируса. Показатель смертности свыше тысячи человек в сутки держится уже на протяжении месяца. Число новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа составило 36 970.