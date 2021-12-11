ВОЗ: 500 миллионов человек могут оказаться в нищете из-за COVID

Проблемы с системами здравоохранения в пандемию привели к тому, что более полумиллиарда человек по всему миру оказались под угрозой крайней нищеты. Об этом сообщили ВОЗ и Всемирный банк. Пресс-релиз докладов организаций размещён на сайте ВОЗ.

По данным организаций, причина надвигающейся бедности заключается в том, что пациентам приходится самим оплачивать медицинские услуги.

Как выяснили ВОЗ и ВБ, пандемия привела к сбоям в оказании медпомощи, вызвала серьёзное напряжение в системах охраны здоровья граждан по всему миру. В результате охват населения иммунизацией снизился впервые за последние 10 лет. Выросла смертность от туберкулёза и малярии.

Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адзаном Гебрейесус.

Он рекомендовал лидерам стран увеличить расходы на здравоохранение.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса сильно ударила по российскому фитнес-рынку. Число занятых в этой индустрии сократилось почти в 1,5 раза, отрасль потеряла порядка 40% игроков, резко увеличилось число клиентов, желающих вернуть абонементы.

Британские учёные смоделировали влияние штамма «омикрон» на общий ход пандемии. Они выяснили, что при оптимистичном сценарии в течение зимы в Англии от вируса могут умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — 74,8 тысячи.