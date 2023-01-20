Востоковед: Запад затягивает Иран, Турцию и Россию в конфликт на Кавказе Востоковед Стародубцев: Запад затягивает Иран, Турцию и Россию в конфликт на Кавказе

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад намеренно затягивает Иран, Турцию и Россию в конфликт на Кавказе, поделился своим мнением с ИА SM.News востоковед Иван Стародубцев. По его словам, отношения Анкары и Тегерана сложны, так как они являются региональными конкурентами и у них еще сохранились некоторые имперские амбиции. Эксперт подчеркнул, что в противостояние Ирана и Турции неизбежно окажется втянутой и Россия.

Если интересы нескольких стран столкнутся на Кавказе, то это приведет к затяжному конфликту. Потому что столкнуть региональных игроков — Турцию и Иран, это означает, что и Россия туда окажется втянутой. Отношения между Ираном и Турцией всегда были сложными. Они — региональные конкуренты. Это государства, у которых есть имперские корни и не сломлен имперский хребет, — считает Стародубцев.

Востоковед заявил, что любой конфликт на Кавказе будет выгоден для Запада и происходить в его интересах.

В октябре Иран провел военные маневры у границ Турции. Перед этим Тегеран сделал резкое заявление, что он не допустит насильственного изменения границ в регионе. Сообщалось, что Иран в последнее время все активнее заявляет о себе в качестве сильного игрока в Закавказье и что его геополитическое противостояние с Турцией может иметь далеко идущие последствия.