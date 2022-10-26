Востоковед: Турция оправдалась за газовый хаб желанием примирить РФ и ФРГ Востоковед Гаджиев: Турция объяснила создание газового хаба желанием провести саммит РФ и ФРГ

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Турция намерена организовать встречу России и Германии на Стамбульском экономическом саммите. Однако истинная мотивация турецкой стороны заключается в желании оправдаться перед Москвой и Берлином за создание газового хаба, считает директор Центра изучения современной Турции (ЦИСТ) Амур Гаджиев. Как рассказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня», Турции важно, чтобы ЕС выразил готовность к приобретению у нее российского газа.

Здесь встает резонный вопрос, готовы ли страны — члены Европейского союза закупать российский газ через Турцию. И Германия, как экономический локомотив ЕС, играет здесь далеко не последнюю роль, и, возможно, Турции важно, чтобы страны ЕС пошли навстречу и выразили свою готовность к приобретению российского газа транзитом через Турцию. Скорее всего, мотивация этой встречи происходит именно в таком ключе, — пояснил Гаджиев.

Как отметил востоковед, маршрут транспортировки российского голубого топлива меняется, соответственно, главным хабом в рамках этого транзитного маршрута становится Турция, а не Германия, как это было ранее. Все происходящее обусловлено именно этим, полагает эксперт.

По мнению аналитика, «турецкий маршрут» был активизирован после терактов на «Северных потоках». По его словам, Анкара опасается за свои газопроводы — «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это происходит неспроста, уточнил аналитик, поскольку ранее в районе первой магистрали была задержана группа диверсантов, а российским спецслужбам удалось не допустить реализацию теракта.

Напряжение по поводу перераспределения газовых поставок нарастает и, по мнению Турции, его необходимо сбросить, организовав встречу России и Германии, полагает Гаджиев. По его мнению, возможно, что организаторы форума в Стамбуле будут и дальше «продавливать» данную идею, как самая заинтересованная сторона.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет строгого понимания организации работы газового хаба на территории Турции. По словам спикера Кремля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту идею. Реализация инициативы проходит в интересах обеих сторон, подчеркнул он.