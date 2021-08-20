Востоковед: шариат и жуткие законы талибов не имеют ничего общего

Востоковед-афганист Анастасия Ковальская заявила Lenta.ru, что между шариатом и жестокими законами, которые террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) принимало против женщин Афганистана во время своего правления в 1996–2001 годы, нет связи.

Талибы предлагают обеспечить соблюдение прав женщин в рамках шариата. Но талибы — пуштуны, так что к их пониманию шариата неизбежно примешивается специфический менталитет и традиции, — рассказала Ковальская.

Она добавила, что ислам не требует от женщины закрывать лицо при выходе из дома, однако для пуштунов это абсолютная норма. Несмотря на это, члены радикальной организации уже заявляли, что права женщин будут соблюдены, в том числе право на получение образование и участие в политической жизни в стране.

Ранее эмигрировавшая в Америку экс-судья и правозащитница из Афганистана Наджла Аюби рассказала о реальном отношении членов запрещённой в России группировки «Талибан» к афганским женщинам. По словам правозащитницы, талибы «заставляют людей давать и готовить им еду». Множество девушек, по словам Аюби, были вывезены из страны в гробах с целью продажи в сексуальное рабство.