Востоковед рассказал о возможном альянсе между Россией, Китаем и Ираном Востоковед Долгов: переговоры России и Ирана создают предпосылки для альянса этих стран с Китаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговорные процессы между Россией и Ираном укрепляют сотрудничество между странами и создают предпосылки к созданию альянса между ними и Китаем, заявил востоковед Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономикой сегодня». Он рассказал, что между Пекином и Тегераном уже есть соглашение, которое позволяет военным кораблям КНР заходить в иранские порты, поэтому существуют основания и для дальнейшего развития их отношений.

Переговоры, которые ведут российские представители в Иране, — это важный шаг к укреплению сотрудничества между нашими странами. Это создает предпосылки для альянса между РФ, Ираном и Китаем, — заключает Долгов.

Эксперт напомнил, что Россия и Иран имеют союзнические отношения в Сирии, а также напомнил, что Тегеран поддерживает Москву в рамках украинского кризиса. Востоковед отметил, что страны могли бы усилить взаимодействие и в области сельского хозяйства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что стратегическое взаимодействие с Ираном является важнейшим элементом безопасности в двух государствах. По его мнению, Россия и Иран способствуют отправке в прошлое «гегемонии США» и установлению многополярного мирового порядка.