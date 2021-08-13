Востоковед рассказал, какая страна может принять экс-президента Афганистана

После побега из Афганистана бывший президент страны Ашраф Гани может поселиться в США. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников.

Он долгое время жил в Соединённых Штатах. Он, вероятно, может туда вернуться. Скорее всего, его там примут, потому что это их человек, — сказал востоковед.

Эксперт охарактеризовал Гани как умного человека, отметил, что тот долго работал в международном валютном фонде и прекрасно говорит по-английски.

В то же время Плотников заявил, что сейчас судьба Гани никому не интересна, поскольку он проиграл.

Сейчас надо смотреть, что будет происходить в самом Афганистане. Как будут между собой стороны договариваться, — пояснил он.

От каких-либо прогнозов по ситуации в Афганистане востоковед отказался, сославшись на то, что там «всё быстро меняется». Он только предположил, что афганцы между собой договорятся, поскольку им давно пора было это сделать.

Ранее сообщалось что Гани окончательно отказался от президентских полномочий и покинул Афганистан. По данным СМИ, он отправился в Таджикистан, а оттуда переедет в третью страну.