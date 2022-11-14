Востоковед рассказал, как отразится на России вторжение КНР на Тайвань Востоковед Вавилов: вторжение КНР на Тайвань может привести к дефициту в России

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Вторжение Китая на Тайвань может нанести ущерб России, поскольку через КНР в страну поступает две трети грузов, рассказал ИА SM.News востоковед Николай Вавилов. По его словам, конфликт на острове может спровоцировать дефицит многих товаров или как минимум рост цен на них. Помимо того, удар будет нанесен китайской, а также в целом мировой экономике.

А готовы ли мы к тому, что Китай сейчас начнёт тайваньскую операцию? У нас минимум две трети грузов идёт через Китай. Соответственно, если «Тайвань» начнётся, то всё это будет заблокировано на месяц-три. Первое — у нас начнётся дефицит каких-то товаров, или как минимум они повысятся в цене из-за доставки, потому что их начнут доставлять другим способом. Второе — это будет удар по китайской экономике в том числе, помимо мировой, — пояснил Вавилов.

Эксперт также добавил, что тайваньская операция может привести к дестабилизации Казахстана, ведь через него проходит множество поставок из Китая. Востоковед считает, что Россия не готова к такому развитию событий.

Политолог Леонид Ковачич заявил, что Китай не исключает силовой сценарий решения тайваньского вопроса, но прибегнет к нему только в случае вмешательства внешних сил. Пока неясно, какие именно факторы подтолкнут Пекин к вторжению, но все может измениться в случае принятия Конгрессом США «акта об отношениях с Тайванем — 2022», который подразумевает большее включение острова в международные процессы и организации, рассказал эксперт. По его мнению, это может быть воспринято Китаем как повод для военного вторжения на Тайвань.