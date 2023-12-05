Востоковед рассказал, как меняются отношения США и Китая Востоковед Маслов: давление на Китай дорого обходится США

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США в последнее время ослабляют давление на Китай, заявил в беседе с ИА SM.News директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед, политолог Алексей Маслов. По его словам, причиной этого тренда стал тот факт, что противостояние с Пекином дорого обходится самим Штатам.

Американо-китайские отношения <...> начали постепенно стабилизироваться. Не хочу говорить, что улучшаться. Проблема заключается не в том, что Китай пошел на попятную. Проблема в том, обратите внимание, США тоже ослабили давление на Китай, потому что ущерб от тех мер, которые Америка ввела против Китая, очень большой. И большой для США в том числе, — пояснил востоковед.

Он добавил, что недавний диалог глав США и КНР на саммите АТЭС в Сан-Франциско позволяет сделать вывод о непонимании американским президентом Джо Байденом, с каким Китаем он имеет дело. Политолог напомнил, что лидер США сначала вел конструктивные переговоры, однако после них сделал заявление с использованием термина «диктатор». И это — не то сотрудничество, о котором заявлялось ранее, подчеркнул Маслов.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если Джо Байден останется на президентском посту на второй срок, то мир «будет в огне». По словам политика, предшественник Байдена и его соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп более эффективен на посту главы государства.