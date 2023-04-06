Востоковед рассказал, чем закончатся попытки ЕС надавить на Китай Востоковед Островский: Китай прохладно отреагирует на попытки ЕС изменить позицию Пекина

Фото: IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон

Китай прохладно отреагирует на попытки президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить позицию Пекина по отношению к России и ситуации вокруг Украины, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Востоковед в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что визит первых лиц Евросоюза в КНР не приведет к каким-либо реальным результатам для Брюсселя.

Китай прохладно, вежливо и деликатно отреагирует на попытки Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен изменить позицию Пекина по России и конфликту на Украине: «Да, нужно бороться за мир, решать проблемы». Поговорят с Макроном и на этом разбегутся. С чем приехали, с тем и уедут, — заявил Островский.

Островский отметил, что Китай проявляет сдержанность в отношениях с ЕС. Эксперт напомнил, что еще при прошлом председателе КНР Ли Кэцяне у Пекина в рамках инициативы «Пояс и путь» были планы вложить крупные инвестиции в проект транспортного хаба во Франции и Италии, но ЕК не проявила к этому особого интереса. Также ЕК не позволила Китаю построить железную дорогу из Будапешта в Белград.

При этом Евросоюз для Китая второй по торговому обороту, а на первом месте — страны Юго-Восточной Азии или АСЕАН. Прежде первую строчку удерживали США, которые теперь на третьем месте, добавил Островский.

Китаю интересны другие страны, где процессы идут более быстро. Он вкладывает в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и в Фонд Шелкового пути, какую-то прибыль получает. С Европой у Китая только торговля на сегодняшний день, — заключил Островский.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с Макроном заявил, что Пекина продолжит стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая вместе с Францией обратиться к мировому сообществу с призывом к сдержанности и соблюдению норм международного права.