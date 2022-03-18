Востоковед раскрыл вероятность нападения Китая на Тайвань

Китай пока не планирует нападать на Тайвань, по крайней мере не в данный момент. Сейчас власти в Пекине тщательно следят за развитием ситуации в Европе, сообщил в беседе с Lenta.ru китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов.

Нужно уходить от этой «умозрительной конструкции», что Китай мог сознательно подталкивать Россию к силовому решению вопроса на Украине, чтобы позже воспользоваться моментом [и решить тайваньскую проблему у границ]. Безусловно, Пекин наблюдает за ситуацией, но он не на авансцене, а за кулисами. Нынешняя напряжённая ситуация точно не про Тайвань. По крайней мере пока, — подчеркнул востоковед.

Карпов также выразил мнение, что в нынешних условиях кризиса безопасности в европейской части континента и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение Китая в Тайвань не входит в сферу ближайших интересов председателя КНР Си Цзиньпина.

В 2022 году состоится съезд Компартии Китая, на котором Си пойдёт на третий срок. Там максимально сложная ситуация, и ему нужна абсолютная стабильность как внутри страны, так и вне её, — высказался Карпов о вероятности операции.

По его словам, сейчас Китай не заинтересован в прямом противостоянии с союзниками Тайбэя, а также в проведении операции по воссоединению с данной территорией.

Китай ни с какой точки зрения не заинтересован, такая степень конфронтации Пекину не нужна. Его выгода в том, чтобы сидеть на двух стульях и сотрудничать как с Западом, так и с Россией, — считает учёный.

О том, что антироссийские санкции могут привести к переориентации России с Запада на Восток, а также к наращиванию товарооборота с Китаем, рассказал ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, на данный момент идёт процесс увеличения доли торговли в нацвалютах — сейчас он уже превышает 20%.