Востоковед раскрыл причины дипломатического демарша Ирана послу РФ Востоковед Вавилов: Иран показал всему миру, что помнит об островах в Персидском заливе и никому их не отдаст

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Тегеран, Иран

Иран решил показать всему миру, что помнит о спорных островах в Персидском заливе и не собирается их никому отдавать, заявил NEWS.ru востоковед Александр Вавилов. По его словам, спор между Ираном и ОАЭ продолжается много лет, однако в упомянутом заявлении Россия не высказывала однозначной позиции по этому вопросу. Ранее МИД Ирана вызвал посла РФ из-за позиции Москвы в этом вопросе.

Это дипломатический демарш, то есть это шаг, который показывает, что Иран не забыл про эти острова (острова залива — Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, территориальную принадлежность которых Ирану оспаривают ОАЭ. — NEWS.ru), никому их не отдаст и будет эту позицию отстаивать. Россия прямого отношения к этому конфликту не имеет, так как это региональный вопрос, — сказал эксперт.

По его словам, Москва в этом вопросе будет действовать по примеру сирийского урегулирования, то есть бороться за суверенитет и территориальную целостность стран региона, но не вмешиваться во внутренние дела.

Это право Ирана — возмущаться. Мы по этому поводу имеем официальную позицию. У Москвы со всеми хорошие отношения, поэтому все территориальные споры между Ираном и арабским миром должны решаться без внешнего вмешательства, — заявил Вавилов.

По его мнению, спор между Ираном и ОАЭ должен решаться дипломатическим путем и «никто воевать за эти острова не будет».

Ранее МИД Ирана вручил ноту протеста послу России Алексею Дедову после публикации совместного заявления Москвы и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где также говорится об островах в Персидском заливе. Помощник главы иранского МИД Алиреза Энаяти сообщил российскому послу, что упомянутые острова «навсегда принадлежат Ирану», а также «потребовал, чтобы Россия изменила свою позицию по этому вопросу».

В рамках беседы с помощником главы МИД Ирана Дедов заверил, что Россия уважает территориальную целостность Ирана. Он пообещал как можно скорее донести данные сведения до Москвы.