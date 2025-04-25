Востоковед предположил, как РФ может погасить конфликт Индии и Пакистана Востоковед Маслов допустил участие России в переговорах Индии и Пакистана

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Сотрудники пограничных сил безопасности BSF

Россия, вероятнее всего, вмешается в нарастающее обострение между Индией и Пакистаном, предположил в беседе с «Парламентской газетой» востоковед Алексей Маслов. Он не исключил, что в РФ начнутся консультации по вопросу урегулирования этого конфликта уже в скором времени.

Для нас важны оба партнера, хотя понятно, что объемы взаимодействия несопоставимые. Но любой конфликт в Азии сейчас означает прерывание торговых путей, — подчеркнул Маслов.

Утрата индийского направления существенно сузит многостороннюю дипломатию РФ, ограничив ее в основном Китаем и Восточной Азией, отметил эксперт. Он добавил, что Индия — ключевой партнер России по нефти, газу и товарам широкого потребления, а с Пакистаном страна активно сотрудничает в сфере технологий.

Политолог Александр Перенджиев ранее заявил об очень высоком риске ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. По его словам, ситуация требует дипломатического вмешательства и здесь важную роль могут сыграть Россия и Китай.