Востоковед отверг роль военных и оппозиции в убийстве экс-премьера Японии Востоковед Кистанов отверг роль военных и оппозиции в убийстве экс-премьера Японии

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ

Ни военные, ни оппозиция, ни Северная Корея, скорее всего, не замешаны в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, что сейчас в Японии не та политическая обстановка.

При нем военные расходы росли быстрыми темпами, при нем Япония быстро вооружалась новейшими видами вооружения. <...> Оппозиция достаточно апатичная, слабая и разрозненная сейчас. И потом, какой смысл? Если уж саботировать власть и убивать в каких-то политических целях, то уж действующего премьера, — сказал Кистанов.

Внешний фактор, действия какой-то страны вроде Северной Кореи он назвал теорией из области фантастики. По мнению Кистанова, все факты в связи с убийством экс-премьера говорят об индивидуальном терроре. Востоковед даже допустил, что преступник психически нездоров.

В личных мотивах признался и убийца Синдзо Абэ 41-летний Тэцуи Ямагами. «Я был им недоволен и стремился его убить. Это не обида на политические убеждения», — объяснил он мотивы своего преступления.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск) во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева.

Позже он скончался от потери крови в больнице города Нара, куда был доставлен сразу после покушения. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов.