Востоковед описал перспективы БРИКС на мировой арене Востоковед Маслов: БРИКС может стать альтернативой объединениям во главе с США

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Участники саммита БРИКС

БРИКС ждет большое будущее на мировой арене, если союз сможет нормально развиваться, избавившись от бюрократизма, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» востоковед Алексей Маслов. По его словам, организация, состоящая из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР, постепенно набирает силу и стремится стать альтернативой объединениям во главе с США. Страны БРИКС озабочены тем, что Штаты сохраняют контроль над мировыми платежами, поэтому союз пытается создать свой вариант системы SWIFT, отметил эксперт.

Я думаю, что если БРИКС будет нормально развиваться, если в нее будут вкладывать интеллектуальные усилия, а не просто будет бюрократическая организация, как это иногда случается, то за БРИКС очень большое будущее, — заявил Маслов.

Востоковед уточнил, что когда страны зависят от единой системы, они отдают ей часть своего суверенитета. При этом устойчивой система может считаться только тогда, когда в ней есть выбор, и организации наподобие БРИКС, ШОС и ЕАЭС сильно этому способствуют.

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов ранее рассказал, что Эр-Рияд намерен присоединиться к БРИКС, а также стать интегрированной частью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, на этот шаг королевство готово идти в рамках расширения своей внешней политики.