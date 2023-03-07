БРИКС ждет большое будущее на мировой арене, если союз сможет нормально развиваться, избавившись от бюрократизма, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» востоковед Алексей Маслов. По его словам, организация, состоящая из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР, постепенно набирает силу и стремится стать альтернативой объединениям во главе с США. Страны БРИКС озабочены тем, что Штаты сохраняют контроль над мировыми платежами, поэтому союз пытается создать свой вариант системы SWIFT, отметил эксперт.

Я думаю, что если БРИКС будет нормально развиваться, если в нее будут вкладывать интеллектуальные усилия, а не просто будет бюрократическая организация, как это иногда случается, то за БРИКС очень большое будущее,заявил Маслов.

Востоковед уточнил, что когда страны зависят от единой системы, они отдают ей часть своего суверенитета. При этом устойчивой система может считаться только тогда, когда в ней есть выбор, и организации наподобие БРИКС, ШОС и ЕАЭС сильно этому способствуют.

Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов ранее рассказал, что Эр-Рияд намерен присоединиться к БРИКС, а также стать интегрированной частью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, на этот шаг королевство готово идти в рамках расширения своей внешней политики.