https://static.news.ru/photo/e50a1852-3b60-11ea-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Bergmann/dpa/Global Look Press

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин назвал берлинскую конференцию по Ливии шагом в правильном направлении. При этом он считает, что без согласия самих ливийцев следовать достигнутым договорённостям, результата не будет.

Под этим документом должны поставить своё согласие ливийцы. Без их согласия не будет ни комитета, ни наблюдателей, ни ничего с этим связанного, — заявил РИА Новости Чупрыгин.

Эксперт не ожидал от этой конференции каких-то «прорывных решений», однако считает её одним из шагов в правильном направлении. В числе основных положительных итогов он назвал решение о формировании комиссии «пять на пять», которая будет вырабатывать тактику замирения сторон, а также идею по отправке под эгидой ООН международных наблюдателей в Ливию.

Как писал NEWS.ru, международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.