Востоковед оценил влияние смены японского правительства на отношения с РФ Востоковед Казаков: смена японского правительства не улучшит отношения с РФ

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Фумио Кисида

Изменение состава японского кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды не окажет положительного влияния на отношения с Россией, считает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Трансформация отношений и возвращение к переговорам по мирному договору станет возможным только после окончания спецоперации на Украине, рассказал он в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Трансформация отношений возможна после окончания конфликта на Украине. Будем надеяться, что они восстановятся. <...> Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Япония еще больше будет сближаться с США. Будут формироваться более мощные военные союзы. В таком случае Россия и Япония окажутся по разные стороны баррикад. Тогда говорить о продолжении переговоров по мирному договору не придется, — заявил востоковед.

По словам Казакова, обнуление отношений между Москвой и Токио не идет на пользу интересам обеих стран. Он отметил, что японские граждане уже почувствовали на себе последствия антироссийских санкций, их недовольство стало одной из причин отставки правительства. Специалист также добавил, что в Японии накопилось много проблем, которые придется оперативно решать новому кабинету министров.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что отставка японского правительства вызвана политическим и социальным кризисом в стране. По его словам, это решение не стало неожиданным, так как старое правительство давно утратило доверие и поддержку граждан.