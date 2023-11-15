Востоковед оценил перспективы «антироссийского договора» Китая и США Востоковед Карнеев: дружба с Россией не станет предметом торга Китая с США

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Си Цзиньпин, Джо Байден

Опасения ряда аналитиков о том, что переговоры лидера Китая Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом станут поводом для торга относительно дружбы КНР с Россией, не имеют оснований, считает руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев. В беседе с «Царьградом» он выразил уверенность, что китайский руководитель не пожертвует расположением России ради отказа США от поддержки Тайваня.

Визит Си Цзиньпина в Москву в марте текущего года был очень важным. И я уверен, что китайское руководство будет продолжать ту линию, которую реализует, — высказал мнение эксперт.

Издание поясняет, что ни Китай, ни США сегодня не готовы к открытому военному противостоянию в связи с тайваньским вопросом. Учитывая финансовое участие Вашингтона в украинском и ближневосточном конфликтах, Штаты не потянут открытия нового фронта, поэтому могли бы обезопасить себя путем договоренности с КНР об охлаждении отношений Пекина с Москвой в обмен на свою уступку в вопросе Тайваня.

Однако, по мнению Карнеева, этот сценарий крайне маловероятен, поскольку сотрудничество с Россией выгодно Китаю, а у Си Цзиньпина прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, КНР последовательно выступает за уход от политики однополярного мира, а «договорняк» с США против России перечеркнет все усилия в этом направлении, отметил востоковед.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет нанес официальный визит в США. Китайский лидер прибыл в Сан-Франциско, где пройдет его встреча с президентом Джо Байденом.