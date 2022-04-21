Востоковед оценил мировую реакцию на турецкую военную операцию

Мировая общественность реагирует на военные действия Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), но решить проблему быстро не удаётся, сообщил востоковед Геннадий Авдеев изданию Pravda.Ru. Это сложный конфликт, завязанный на истории региона, который курды заселили раньше турок, объяснил он.

«Цивилизованный мир» не молчит. Сколько раз поднимался вопрос на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Но дело в том, что вот эта чересполосица этническая, которая установилась на Ближнем Востоке, — и проблемы армян, и проблемы арабов, и арабо-израильский конфликт — проблема вечная и решить её «здесь и сейчас» не получится, — сказал Авдеев.

Он признал действия Турции неправомерными, но отметил, что она не первый раз затевает такое, а Восток всё-таки не Европа.

Другой востоковед, Евгений Сатановский возразил, что Турция просто нужна США как страна с третьей по численности армией в НАТО, так что резких оценок в её адрес не будет.

Ранее Турция начала масштабную наступательную операцию на севере Ирака против боевиков РПК. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что кампания преследует цель предотвратить трансграничные нападения леворадикальной группировки, которую Анкара считает угрозой своей национальной безопасности.