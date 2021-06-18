Востоковед назвал положительный момент в приходе радикалов к власти в Иране

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В пятницу, 18 июня, в Иране проходят выборы президента страны. Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин дал прогноз на результат президентской гонки и рассказал, как приход новой власти повлияет на отношения с Россией.

Борьбу за президентское кресло ведут четыре кандидата: председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси, возглавлявший в 1980-90-х годах Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, бывший глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати и зампредседателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми. Нынешний глава государства Хасан Рухани не смог баллотироваться из-за ограничений по сроку пребывания у власти. По мнению Сажина, на 90% победу одержит Раиси, который является представителем радикальных кругов. После его победы сформируется новое правительство, которое также будет радикальным.

Конечно, это внесёт оттенки в политику Ирана как во внутреннюю, так и внешнюю, но говорить о коренных изменениях не стоит, потому что президент в Иране – это второе государственное лицо, первым является Верховный лидер Али Хаменеи. Вся власть принадлежит ему, а президент выполняет функции премьер-министра, — подчеркнул Сажин.

Эксперт отметил, что президент Ирана должен идти по генеральной линии Верховного лидера, но у него есть определённый уровень свободы. Именно здесь проявляются нюансы в иранской политике в зависимости от работы команды президента. По мнению Сажина, с приходом новой власти отношения с Россией не ухудшатся. Взаимоотношение двух стран также будет строиться по принципу «ситуационное партнёрство».

Отношения с Россией после прихода радикалов во власть в Иране не ухудшатся, считает российский востоковед

Единственный положительный момент для России заключается в том, что радикальная власть в Иране отрицательно относится к Западу и США. Поэтому не стоит ждать сближения Ирана и Запада, — подытожил Сажин.

Ранее сообщалось о трудностях в переговорах между США и Ираном о возвращении к «ядерной сделке». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в соглашении много пробелов, которые необходимо заполнить.