Востоковед назвал основную цель визита Эрдогана в Сочи

Основная цель визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи — это «выклянчить» себе преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии. Такое мнение высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. Встреча Владимира Путина и Эрдогана запланирована на 29 сентября.

Основная цель визита Эрдогана — ситуация на севере Сирии. Для этого он и едет в Сочи. Совершенно очевидно, что именно поэтому его визит был так быстро организован: объявление произошло недавно, а уже скоро он прибудет, — отметил политолог.

Эксперт считает, что на севере Сирии произошла эскалация конфликта. Глава сирийского МИД Фейсал Микдад ранее призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб.

Речь идёт о восстановлении суверенитета Сирии. Это очень важный вопрос. На фоне пассионарной волны борьбы с терроризмом в любых его проявлениях историю о суверенитете просто растоптали ногами и всё, — подчеркнул он.

По словам Чупрыгина, несмотря на то что турки не хотят уходить из Сирии, этот момент всё равно приближается, и это должно произойти. Теперь, по мнению эксперта, туркам пора думать, как им достойно это сделать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время ведётся подготовка к визиту Эрдогана в Россию и встрече с Путиным. Главы государств обсудят множество тем: от двусторонних отношений до международных проблем.