Востоковед назвал «единственный успех» Блинкена во время визита в Китай Востоковед Островский: Китай добился от Блинкена отказа от поддержки независимости Тайваня

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине

Китай добился от госсекретаря США Энтони Блинкена заявления о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, что можно назвать единственным успехом его визита в Пекин, заявил NEWS.ru востоковед Андрей Островский. При этом он подчеркнул, что американцы все равно продолжат свои маневры в Восточной Азии и в Тайваньском проливе, а китайцы будут противодействовать этому.

Единственное, что держит китайско-американские отношения, — бизнес и большой объем товарооборота, который составляет примерно $750 млрд. Эта встреча очень нужна была США, так как американский бизнес начал сильно давить на политиков, — сказал Андрей Островский.

Политолог также прокомментировал заявление Блинкена о том, что Китай отказался поставлять оружие России. По его словам, проверить продажу Пекином оружия Москве достаточно сложно, так как у двух стран прямая граница.

Но зачем Пекину продавать оружие Москве? У нас своего хватает. У нас оружия чуть ли не больше, чем у всего ЕС, — отметил Островский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. По мнению американского лидера, в отношениях двух стран «наметился прогресс». Глава государства также положительно оценил работу государственного секретаря Энтони Блинкена в Китае.