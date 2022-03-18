Востоковед Маслов: Китай ждёт такой же сценарий, как с Украиной

Президент США Джо Байден в ответ на официальную поддержку России в связи с ситуацией на Украине со стороны Китая пригрозил серьёзными мерами. Они могут быть применены, если Пекин решит поддержать с военной точки зрения Москву. О том, какая реакция КНР на ультиматумы Белого дома может последовать, рассказал востоковед Алексей Маслов в интервью «ПолитЭксперту».

По мнению эксперта, американцы найдут причину для ввода очередного пакета санкций против Китая.

Для Вашингтона очень важно начать кампанию против КНР в целом, чтобы к этому встал какими-то углами вопрос Китая и Тайваня, — отметил востоковед

По словам Маслова, с островом в принципе наблюдается примерно такая же ситуация, что на данный момент развернулась между Россией и Украиной. Сначала возникает давление, которое выливается в дальнейшем в реальное столкновение с соседями. Проходящие при этом переговоры Байдена с Си Цзиньпином являются обычной декларацией о намерениях для американских союзников. Таким образом до них доносится сообщение, что с Китаем дружить не надо.

Мы видим, что целый ряд стран, в том числе Чехия и государства Северной Европы, отпадают от связи с Китаем, тогда как другие продолжают активно взаимодействовать с ним: Юго-Восточная Азия, Центральная Азия. В конечном счёте это может привести к разделению мира на два лагеря, — считает эксперт.

В МИД КНР ранее назвали бесполезными попытки США угрожать Китаю из-за его независимой позиции по Украине, заявил официальный представитель китайского дипведомства Чжао Лицзянь. Он отметил, что Китай в этом вопросе будет руководствоваться собственными независимыми суждениями.