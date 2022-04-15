Востоковед: Китай присоединится к санкциям через пару месяцев

У России в запасе есть несколько месяцев, чтобы переломить ситуацию на Украине в свою сторону, после этого Китай присоединится к антироссийским санкциям, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков в беседе с «Радиусом». По его мнению, Пекин будет наблюдать за ситуацией ещё два-три месяца.

Всё зависит от событий на Украине. Я считаю, что ближайшие два-три месяца решат всё. Если для России всё будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется, — заявил эксперт.

Котков также выразил мнение, что Пекин будет максимально стараться затянуть время, чтобы сохранить благоприятные отношения как с Москвой, так и с западными партнёрами.

Китай отказался поддерживать антироссийские санкции. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее заявил, что введение Соединёнными Штатами санкций против России не содействует урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что ограничения создают новые проблемы для мира в условиях пандемии, цены на энергоноcители в Европе достигли рекордных значений. Представитель китайского МИД также отметил, что больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.

Также представитель МИД Китая заявил, что власти США должны продемонстрировать своё желание урегулировать кризис на Украине путём отмены антироссийских санкций. Он подчеркнул, что рестрикции не смогут обеспечить безопасность в регионе и тем более не вернут мир. Вместо введения новых санкций представители Белого дома, по словам Чжао Лицзяня, должны перестать угрожать России и посодействовать продвижению российско-украинских переговоров.