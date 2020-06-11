Вице-премьер восточно-ливийского правительства Абдул Салам аль-Бадри призвал Израиль помочь Восточной Ливии преодолеть кризисную ситуацию. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося наступления формирований правительства национального согласия (ПНС), обладающего широкой турецкой поддержкой, на позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который долгое время опирался на легитимность органов власти на востоке бывшей Джамахирии. Израильтян приглашают создать альянс — с целью осадить Турцию.

Своё заявление политик сделал в интервью еженедельнику «Макор Ришон». Он призвал Израиль присоединиться к новой политической инициативе совместно с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном — чтобы остановить средиземноморскую экспансию Турции и изменить баланс сил в регионе. Предложение предполагает подписание совместного морского соглашения о разделении границ — наподобие того, которое заключили в прошлом году Анкара и Триполи.

У нас долгая история связей с Израилем и еврейской общиной. Мы хотим новую карту, которая учитывает интересы Ливии наряду со странами региона, — заявил аль-Бадри. — Мы никогда не были врагами, и мы надеемся, что вы поддержите нас.

На следующей неделе в Израиль прибывает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Также ожидается визит президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Вполне вероятно, что в центре внимания будет не только борьба с последствиями пандемии, но и растущая напряжённость с Турцией из-за территориальных споров в Средиземном море.

Халифа Хафтар Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Израиль находится в процессе выработки своей позиции по спорам вокруг границ в регионе, однако его уже подозревали в связях с Восточной Ливией. Так, израильтянам приписывали соглашение в сфере безопасности с ЛНА. Оно якобы предполагает отправку израильских офицеров в контролируемые Хафтаром районы Ливии для тренировки сил ЛНА. Подобная переброска якобы была зафиксирована в августе и сентябре 2019 года. По этим данным, контакты между ЛНА и израильскими чиновниками на территории Ливии были первыми. Но о переговорах между сторонами на территории третьих стран сообщалось и ранее. Так, были данные, что ливийский «фельдмаршал» тайно встречался с представителями израильского кабмина и разведведомства МОССАД при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Была информация, что подобные переговоры летом 2018 года привели к согласию Израиля на поставки ЛНА оружия, в том числе снайперских винтовок и приборов ночного видения.

Израильские источники катарского портала Middle East Eye утверждали, что израильская сторона предлагала ЛНА даже прямую военную помощь — в том числе проведение воздушных рейдов против позиций радикальных группировок в Ливии, и подобные атаки со стороны ЦАХАЛ тоже были — в том числе в Сирте.

Тем временем покровители Хафтара выступают за вывод иностранных войск и начало переговоров, чтобы зафиксировать статус-кво «на земле» и не дать ПНС продвинуться дальше. В ходе прошедших накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси высказался за уход с территории бывшей Джамахирии «всех иностранных сил». Как сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп дал высокую оценку «усилиям президента Сиси, которые были предприняты в минувшие выходные дни и направлены на обеспечение политического примирения и деэскалации в ливийском конфликте».

Правда, пока переговоров не предвидится: ПНС предпочитает начать диалог с более сильных позиций, восстановив контроль над некоторыми стратегически важными районами. Можно ожидать, что любой намёк на вмешательство Израиля только разозлит Триполи и его партнёров. У Анкары слишком напряжённые отношения с израильтянами.