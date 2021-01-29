Восемь военных погибли при взрыве автомобиля на востоке Афганистана

https://static.news.ru/photo/3cd487fc-62ca-11eb-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: tolonews.com

Жертвами взрыва заминированного автомобиля в афганской провинции Нангархар стали восемь служащих сил безопасности.

По данным администрации местного губернатора, взрыв прогремел утром 30 января на блокпосту в уезде Ширзад. Как отметил глава полиции Нангархара, детонация произошла в районе военной базы.

В свою очередь замглавы совета провинции Нангархар Обайдулла Шинвари заявил о гибели 14 военнослужащих.

Ответственность за нападение взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), предаёт Tolo News.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что Москва не предлагала боевикам вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане. Подобные заявления — абсолютная ложь.

Подобные измышления появились в материале газеты New York Times. Журналисты ссылались на анонимных источников разведки. Издание утверждало, что спецслужбы РФ хотели подкупить радикалов и устроить нападения на отряды ВС США в Афганистане.