Восемь россиян с двойным гражданством сняли с рейса в Тель-Авиве

Во вторник, 29 июня, в международном аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион с рейса до Москвы сняли восемь россиян с двойным гражданством. Данную информацию передаёт портал Tourdom со ссылкой на пользователя своего Telegram-чата, проживающего в Израиле.

Россиян сняли с самолёта компании «Аэрофлот» и передали сотрудникам правоохранительных органов. Нарушителям грозят штрафы по пять тысяч шекелей (около 112 тысяч рублей). Их обвиняют в том, что они пытались без разрешения комиссии по исключительным случаям въехать в страну из списка государств повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией. Израиль усилил контроль за туристами с 21 июня. Причиной стало распространение индийского штамма коронавируса. Каждый путешественник теперь должен брать с собой расписку об отказе от посещения «запретных» государств. В этот список наряду с Аргентиной, Индией, Мексикой и не только также вошла и Россия.

В соцсетях и СМИ активно обсуждают инцидент с россиянами в Израиле. Многие объясняют их поступок желанием «обнять своих родителей, детей, престарелых бабушек и дедушек». Новые израильские правила комментаторы называют нарушением прав человека.