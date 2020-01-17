https://static.news.ru/photo/3f34714e-3975-11ea-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия запустила восемь проектов в рамках различных программ ООН по содействию социально-экономическому развитию Сирии, КНДР, Белоруссии и Таджикистана. Они представлены на мероприятии, проведённом российской миссией при ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российские проекты носят деполитизированный характер и соответствуют национальным приоритетам государств. Они, в частности, касаются сфер образования, питания и здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками и похвалой на обеде в Белом доме, куда были приглашены представители стран, представленных в Совете Безопасности ООН. Гости по очереди представлялись и благодарили Трампа за организацию вечера.