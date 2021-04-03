Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии

В результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери ранения получили по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщается телеканал 9news.
По данным СМИ, инцидент
На место происшествия были направлены 12 бригад медиков и два вертолёта. В результате четыре человека госпитализированы в критическом состоянии, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.
Причины происшествия устанавливаются.
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