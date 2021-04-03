Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии

https://static.news.ru/photo/77f2df72-f0a7-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери ранения получили по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщается телеканал 9news.

По данным СМИ, инцидент произошёл возле пристани для яхт у Дангар-роуд. Предварительно известно, что судно загорелось во время заправки. Как сообщают свидетели, незадолго до возникновения огня лодку покинули несколько детей.

На место происшествия были направлены 12 бригад медиков и два вертолёта. В результате четыре человека госпитализированы в критическом состоянии, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Причины происшествия устанавливаются.

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