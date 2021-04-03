16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в Австралии

04:42, 05 апреля 2021
Фото: Unsplash

В результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери ранения получили по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщается телеканал 9news.

По данным СМИ, инцидент произошёл возле пристани для яхт у Дангар-роуд. Предварительно известно, что судно загорелось во время заправки. Как сообщают свидетели, незадолго до возникновения огня лодку покинули несколько детей.

На место происшествия были направлены 12 бригад медиков и два вертолёта. В результате четыре человека госпитализированы в критическом состоянии, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два дома разрушило взрывом газа в Киеве.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео