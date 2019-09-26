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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского отложил ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По его словам, во время недавнего телефонного звонка глава Украины сообщил, что во время уборочной кампании Россия остановила поставки нефтепродуктов в страну и обратился за помощью. Лукашенко обсудил сложившуюся ситуацию...