Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Землетрясение, к счастью, не привело к серьёзным последствиям. Восемь наших граждан получили лёгкие ранения, некоторым зданиям нанесён незначительный ущерб, — цитирует РИА Новости главу государства.
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в западной части Турции. Очаг залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в 66 км западнее Стамбула и в 23 км к юго-востоку от города Мармара Эреглиси.