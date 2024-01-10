Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле

Фото: IMAGO/CÃ�sar MuÃ�oz/Global Look Press

По меньшей мере восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Кроме того, за один день было получено более 1900 сообщений о преступлениях и нарушениях.

Есть данные о восьми погибших, двух раненых, двух сгоревших автомобилях, двух сгоревших мотоциклах, одном огнестрельном ранении полицейского, — сообщил представитель силового блока.

Также стало известно, что Генеральная прокуратура Эквадора предъявит обвинения в терроризме напавшим на студию телеканала TC Televisión. К ответственности предполагается привлечь 13 человек. По данным ведомства, в результате нападения жертв нет.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там ведущих и сотрудников СМИ. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В посольстве России в Эквадоре призвали граждан РФ не посещать страну в связи с разразившимися там беспорядками. Дипломаты также сообщили, что, по имеющимся данным, в ходе столкновений никто из россиян не пострадал.