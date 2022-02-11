Восемь человек погибли при взрыве у мечети в Афганистане

Взрыв произошёл у мечети в провинции Бадгис на севере Афганистана. В результате погибли восемь человек и 20 пострадали, сообщает агентство Aamaj News. Отмечается, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда верующие покидали мечеть.

Инцидент произошёл в городе Калайи-Нау, административном центре провинции Бадгис. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек.

Похожий эпизод возник в ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар. Взрыв прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек. По данным талибов (радикальное движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), за эти теракты ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в конце января заявил, что в Афганистане весной могут появиться силы, которые будут оказывать масштабное сопротивление талибам. Это произойдёт в случае активизации разрозненных сейчас протестов в стране на межэтнической почве при ухудшении социально-экономической ситуации.