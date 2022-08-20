Ворвавшийся в мэрию Масиса мужчина покончил с собой Полиция Армении: ворвавшийся в здание мэрии Масиса вооруженный мужчина погиб

Фото: Социальные сети

Вооруженный мужчина, ворвавшийся в здание мэрии города Масис в Армении, погиб. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян. Его слова приводит РИА Новости. По словам полицейского, подозреваемый покончил с собой.

Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины, — рассказал Саркисян.

Он также уточнил, что «гражданин совершил самоубийство». Среди полицейских погибших и раненых нет.

Ранее вице-мэр города Норайр Акопян сообщил, что правоохранителям удалось обезвредить нападавшего. По его словам, мужчина, предположительно, был пьян.

Вечером 19 августа СМИ сообщили, что вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии города Масис и начал вести там беспорядочный огонь.

Причины его действий пока неизвестны.