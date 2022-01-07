Воровство газа из трубопроводов на Украине назвали «бизнесом президентов»

Киевский экономист Юрий Атаманюк заявил, что проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», были порождены ею самой. Поскольку «воровство газа из трубы» всегда было бизнесом президентов, власти Украины в своё время отказались от прибыльного проекта, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Проблема с «Северным потоком — 2» — это проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году (Ямал — Европа. — NEWS.ru), когда Россия и Германия предложили создать газотранспортный консорциум, — напомнил Атаманюк.

По его словам, Киеву тогда предложили стать членом консорциума, который объединил бы поставщика, транзитёра и основного потребителя газа в Европе.

В таком случае мы бы имели заполненный на 100% газопровод. Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны... И нужно было воровать деньги из «Нафтогаза», это всегда был бизнес президентов, — подчеркнул экономист.

Он добавил, что в итоге Украину посчитали «ненадёжным партнёром» и начали строительство транзитных потоков.

Ранее стало известно, что Украине придётся воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он предположил, что потребление газа в стране может достичь показателей февраля 2020 года.