«Вопрос решили»: власти Мелитополя о наличии у населения незаконного оружия Власти Мелитополя решили проблему с наличием у населения незаконного оружия

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко заявила, что власти Мелитополя обеспечили безопасность населения. Она уточнила, что проблема мародёрства и незаконного оружия в городе решена. По словам Данильченко, жители начали сдавать своё оружие после призывов военной комендатуры. Она добавила, что граждане более не нуждаются в оружии, так как налажена мирная жизнь, пишет ТАСС.

Сейчас город живёт обычной мирной жизнью. Что касается незаконного оружия, то военная комендатура призывала горожан его сдавать, что и делалось. Факт наличия оружия на руках у населения уже решён, — поделилась Данильченко.

Она добавила, что в первые дни, когда город обстреливали вооружённые формирования Украины, недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией, но вопрос был быстро решён.

Ранее Данильченко объявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. Она добавила, что будущее края «едино с Россией». Глава города также рассказала о том, что Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Глава военно-гражданской администрации города отметила, что представитель России выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни.