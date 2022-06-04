В Херсонской области рассказали, когда проведут референдум Власти Херсонской области назвали главной задачей возвращение региона к мирной жизни

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что проведение референдума в регионе пока не стоит на повестке дня. Главное — вернуть регион к нормальной мирной жизни, сообщает РИА Новости.

Плебисцит, по его словам, возможен после стабилизации ситуации. Сейчас же в области решаются вопросы выплаты пенсий, социальных пособий и реабилитации региональной экономики.

После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее, — сказал Стремоусов.

Сейчас в регионе полным ходом идёт оформление заявок на получение жителями области российских паспортов. Власти Херсонской области исключили возвращение территории под контроль Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. В Союзе осудили соответствующее решение российского руководства.