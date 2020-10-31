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Вопрос о легализации марихуаны вынесут на голосование в четырёх штатах США

17:14, 31 октября 2020 11
Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Вопрос о легализации марихуаны в рекреационных целях поставят на голосование в четырёх штатах США в день президентских выборов.

Его уже внесли в бюллетени в Аризоне и Южной Дакоте (возглавляемых республиканцами), а также в Монтане и Нью-Джерси (возглавляемых демократами).

Опросы показывают, что избиратели готовы поддержать инициативу везде, кроме Дакоты, сообщает CNN. В Миссисипи запланировано голосование по медицинской марихуане.

В настоящее время 11 штатов Америки легализовали полное употребление марихуаны взрослыми. Причём в девяти случаях решение было принято посредством всеобщего голосования жителей штата.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос о легализации медицинской марихуаны был вынесен на голосование во время местных выборов на Украине.

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