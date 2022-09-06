Вопреки всему: как Колумб открыл Америку, не подозревая об этом NEWS.ru рассказывает, как у первооткрывателя созрел план экспедиции и почему его слава продлилась недолго

Фото: wikipedia

Колумб объявляет открытую землю собственностью испанского короля. Иллюстрация 1893 года

6 сентября 1492 года небольшая флотилия Христофора Колумба покинула берега Канарских островов — последнего владения европейцев на западе — и отправилась в путь в неизвестность. Впрочем, Колумб был уверен, что за Атлантическим океаном находится Индия, чьи богатства давно влекли испанцев. Он ошибался, но это была счастливая ошибка: его корабли достигли не Индии, а Америки, и открыли для европейцев Новый Свет, начав колониальную эпоху, которая длилась почти пять столетий.

Эпоха великих открытий

Европа еще со времен Древнего Рима покупала товары, привозимые с Востока. Пряности, которые не росли в прохладном климате, шелк, секретом изготовления которого владели только китайцы, благовония, цветочные масла, драгоценный фарфор из Поднебесной империи, азиатские ковры и русские меха. Столетиями эта торговля шла бесперебойно, даже распространение ислама не помешало ей, тем более что арабские и персидские купцы активно включились в мировую торговлю.

Но в первые три десятилетия XIII века в Азии неожиданно появилось новое, очень сильное и агрессивное государство — империя Чингисхана. Монголы захватили Центральную Азию, Северный Китай, Ближний Восток, огненным ураганом прошли по Древней Руси и достигли берегов Адриатического моря. Завоевания сопровождались истреблением целых городов, крушением цивилизаций, существовавших с древности.

Сухопутный торговый путь, пролегавший через оазисы и города Средней Азии, окруженный смертоносной пустыней, постепенно начал хиреть. Немалую роль в его упадке сыграла пандемия «Черной смерти», охватившая в XIV веке большую часть цивилизованного мира. Болезнь унесла жизни от 100 до 200 миллионов человек. Затем в Азии поднялась держава Тамерлана, который вел войны от Индии до Османской империи. И, наконец, в 1453 году под ударами турок-османов пал Константинополь — главный перевалочный центр торговли Европы со всем Востоком.

После всех этих событий возникла срочная потребность переориентировать торговые маршруты с караванных путей на море. К счастью, как раз к этому времени кораблестроение и навигация в Европе сделали решительный шаг вперед, а использование компаса и астролябии позволило точно ориентироваться в бескрайних водных просторах и совершать плавания не только вдоль берега, как это практиковали в старину.

Европа оказалась готова к Великим географическим открытиям, тем более что этого желали короли, нуждавшиеся в пошлине от торговли, а также купцы, искавшие новые способы получить прибыль от продажи заморских товаров. В Европе не было недостатка в решительных людях, которые готовы отправиться на край света, рискуя своей жизнью. Одним из таких людей, стал Колумб.

Фото: wikipedia Копия корабля Колумба «Санта-Мария»

Колумб и карта

31 октября 1451 года в семье почтенного генуэзского ткача Доменико Коломбо, члена гильдии суконщиков и домовладельца, родился сын, которого назвали Христофором. В детстве он помогал в торговле родителям (семья владела не только суконным производством, но и трактиром), а затем поступил в Университет Павии, один из старейших в Италии. Курс он, впрочем, не закончил из-за финансовых проблем семьи. Вместо учебы Христофор нанялся на купеческий корабль и совершил несколько плаваний по Средиземному морю.

В 1476 году в поисках выгодной работы Колумб приехал в Португалию, где как раз требовались опытные торговцы и моряки. Христофор стал агентом торгового дома Центурионе, участвовал в коммерческих экспедициях в Исландию, Ирландию и Гвинею. Видимо Колумб был на редкость способным человеком, потому что в 1480 году ему, безродному эмигранту, дала согласие на брак донья Филипа Мониш — дворянка из знатного португальского семейства. Женитьба открыла перед Колумбом двери таких домов, куда он раньше даже не думал заглядывать.

Торговые дела как-то привели Колумба к знаменитому астроному и картографу Мартина Бехайму — выходцу из Нюрнберга, находившемуся в Лиссабоне по приглашению португальского короля в качестве советника по составлению морских карт и усовершенствованию астролябии. Бехайм, удивившись тому, что простой купец и моряк хорошо разбирается в географии, показал Христофору необычную карту. Она была наложена на сферу: Колумб увидел глобус, изобретателем которого был Бехайм.

Карты, использованные для глобуса, были неточны и сильно устарели. Но, в первый раз взглянув на землю, представленную столь необычным для XV века способом, Колумб понял, что если двигаться на Запад, то можно достичь Японии, Китая, Индии, а затем вернуться в Португалию. Правда, с точки зрения тогдашней географии, большую часть пути пришлось проделать по суше. Это не остановило Христофора Колумба.

Он сделал теоретическое допущение, что морские просторы гораздо больше, чем полагают ученые. А значит морской путь на восток через запад возможен, хотя и будет пролегать не вдоль населенных берегов Африки и Азии, а в открытом океане. Зато он может оказаться короче, а, следовательно, более выгодным для торговли.

Вскоре Колумб нашел подтверждение своей гипотезы — работу флорентийского математика Тосканелли, написанную по заказу португальского короля Альфонсу V. К теоретическим рассуждениям о шарообразности земли, что позволяет достигнуть одной и той же точки на глобусе, двигаясь с разных сторон, Тосканелли приложил составленную им карту, на которой изображены берега Японии, Дальнего Востока, между которыми и Европой находится относительно небольшая полоса Атлантики.

Фото: wikipedia Реконструкция карты Тосканелли

Создавая карту Тосканелли опирался на работы древнегреческого географа Эратосфена, который считал, что большую часть поверхности земного шара покрывает вода мирового океана, а континенты плавают в ней, как будто гигантские острова. С Эратосфеном был согласен другой античный географ, Посидоний, расчетами которого по измерению диаметра экватора Земли пользовался Тосканелли.

Трактат, лежавший заброшенным в португальских архивах, вдохновил Колумба. У него появился план, настоящее дело всей его жизни. Генуэзец сразу понял, что первооткрыватель западного пути в Азию по морю станет очень влиятельным и богатым человеком, достигнет мировой славы.

Португалия и Испания

Честолюбия у Колумба было немало. Он старательно повторил вычисления Тосканелли, который писал, что от Португалии до Японии прямой путь составляет всего 2500 миль. По расчету Колумба получалось, что путь еще короче — лишь 2400 миль. Но тут в математические вычисления вкралась географическая ошибка. Оба исследователя считали диаметр экватора равным 29 000 километрам, в то время как на самом деле он составляет 40 000 километров.

План получался просто замечательным: представить доклад королю, получить финансирование на экспедицию, открыть западный морской путь в Японию, Китай и Индию, после чего возвращаться домой в лучах славы.

Колумб составил подробный проект экспедиции, не забыв про привилегии, которые он должен был получить как первооткрыватель. В 1483 году он обратился за помощью к королю Португалии Жоану II. И, внезапно, столкнулся с полным непониманием.

Дело в том, что в европейской науке в то время господствовала «континентальная» теория античного ученого II века Клавдия Птолемея. По мысли Птолемея, поверхность земного шара состояла из огромного пространства суши, по которой разбросаны моря и океаны. Птолемей полагал, что азиатский материк тянется далеко на восток. Европа вместе с Азией, учил он, занимают половину земной окружности, оставляя для расположенного между ними Атлантического океана вторую половину ее. Африка же, согласно Птолемею, соединялась южным своим концом с юго-восточной оконечностью Азии. Индийский океан был, таким образом, ничем иным как огромным замкнутым озером. Таким же изолированным морем, по представлению Птолемея, являлся и Атлантический океан.

Следуя его теории, получалось, что если берега Китая и Японии омываются каким-то морем (точных сведений европейцы не имели), то это значит, что за ним находится суша и только затем относительно небольшая акватория Атлантики. А значит, поиск западного морского пути в Азию лишен всякого смысла.

Трое ученых, находившихся при королевском дворе, дали на проект Колумба резко отрицательные отзывы, назвав его фантазером. Жоан II отклонил предложение генуэзца. Поговаривали, что немалую роль в этом сыграли требования, которые Колумб выдвинул для организации экспедиции: полное финансирование из казны, не менее трех кораблей и множество привилегий, среди которых титул правителя всех земель, что будут открыты, и часть доходов с новых колоний.

То, что мнения ученых были лишь поводом для отказа, подтверждает тот факт, что португальское правительство в следующем году, следуя указаниям Колумба, отправило на запад экспедицию Фернана Домингиша-ду-Арко. Но она была устроена с большой экономией и скоро вернулась в Лиссабон ни с чем.

Колумб не стал впадать в отчаяние и поехал в Испанию, правители которой давно завидовали колониальной империи Португалии и тоже хотели обзавестись заморскими владениями. Огромную роль при королевском дворе Кастилии играла католическая церковь. Поэтому Колумб поступил как умелый дипломат: подал прошение королевскому совету, а параллельно этому решил попросить о помощи людей церкви.

Христофор отправился в монастырь Санта Мария де ла Робида, где нес послушание Антонио де Марчена — францисканский монах, известный ученый астроном. Колумб со своими идеями произвел на францисканца очень хорошее впечатление. Вскоре он получил наилучшие рекомендации к духовнику королевы Изабелл I Кастильской, который, по счастливому стечению обстоятельств, был хорошим другом отца Марчена.

Параллельно проект Колумба рассматривал Королевский совет и ожидаемо отказал: шла война с мусульманами Гранадского эмирата и на морские экспедиции просто не было средств. Но Колумб добился встречи с королевой. Поддержанный духовником архиепископом Эрнандо де Талаверой, он получил согласие Изабеллы I Кастильской и ее мужа, короля Фердинанда Арагонского. Но у королевской четы тоже не хватало золота на такое масштабное предприятие. Поэтому король и королева вновь вынесли решение об экспедиции на особый совет, созванный из лучших ученых Испании.

Собрание заседало несколько лет. Споры не прекращались, были заслушаны доклады о географии и математике, вмешались юристы, которые утверждали, что экспедиция нарушит договор 1479 года, заключенный в Алкасоваше между Испанией и Португалией. По условиям этого трактата, за Португалией закреплялись исключительные права на плавание, завоевания и торговлю в Атлантическом океане южнее Канарских островов, включая территории, которые будут открыты в будущем.

В итоге совет уже собирался проголосовать против, но архиепископ де Талавера, человек очень ученый и пользовавшийся безусловным авторитетом, решительно высказался в пользу Колумба. Дело было решено, оставалось договориться об условиях.

Христофор Колумб опять выдвинул требования, которые при дворе сочли непомерными. Три месяца длилось обсуждение, пока наконец 17 апреля 1492 года в военном лагере Санта-Фе у осажденной испанцами Гранады не была подписана жалованная грамота Колумбу.

Вот что он получил в дар от королевской четы: титул Адмирала Мирового океана (равного которому не было в истории), должности вице-короля и генерал-губернатора всех новых колоний и наконец 10% от доходов со всех открытых им земель (в ходе переговоров удалось убрать из колумбовых условий долю 10% от захваченной добычи).

Фото: wikipedia Возможный посмертный портрет кисти Себастьяно дель Пьомбо

Открытие Америки

В портовый город Палос-де-ла-Фронтера отправился гонец с королевским приказом — готовить корабли к отплытию. Оттуда на запад отправились три судна: каракка «Санта-Мария» и каравеллы «Пинта» и «Нинья».

Последним пунктом на маршруте, обозначенном на карте, были Канарские острова. Никто не знал, что находилось дальше. С Колумбом отплыли 120 человек. На берегу были уверены: все, кто отправляется в экспедицию — самоубийцы, они точно не вернутся домой.

В числе отплывающих были королевский нотариус, врач, знаток горного дела, историк, небольшой воинский отряд, слуги. Взяли и переводчика — настоящего полиглота, знавшего испанский, португальский, латинский, греческий, еврейский, арабский, коптский и армянский языки.

Королева передала Колумбу длинное послание. В нем Изабелла доказывала превосходство христианства над язычеством и приглашала правителей земель, открытых Колумбом, а также их подданных, принять святое крещение.

[Когда корабли оказались в открытом океане] матросами овладела апатия. Целые дни валялись они на палубе, поднимаясь изредка лишь для того, чтобы время от времени осмотреть окружавшую корабль водную пустыню. Всеми доступными ему средствами старался Колумб приободрить свой экипаж. Он сходил с капитанского мостика на палубу, собирал команду для бесед о странах, куда они скоро приплывут, говорил о богатстве, ожидавшем каждого из матросов. Но в людях, охваченных страхом смерти, трудно было пробудить даже алчность, — описывал начало экспедиции биограф Колумба, российский историк Григорий Ревзин.

К счастью, флотилия плыла по маршруту, который впоследствии был назван «Дорогой дам». В этих широтах почти не бывает морских бурь, и плывущие на запад суда всё время находятся в зоне попутных ветров. Очень редко приходится переставлять паруса, и команда кораблей была подолгу свободна от тяжелой работы.

Никогда раньше европейцы не заплывали так далеко. Чтобы успокоить команду, Колумб вел два бортовых журнала — в тайном честно отмечал пройденное расстояние, а в другом, доступном команде, занижал его на треть, чтобы моряки не пугались того, как далеко отошли от земли. 16 сентября корабли достигли удивительного места — на мили вокруг океан был покрыт зарослями водорослей. Это было Саргассово море, окруженное водными течениями. На зеленых ветвях матросы увидели живого краба — это обрадовало приунывшую команду, все посчитали что наверняка поблизости находится суша.

Фото: Социальные сети Саргассово море

Все хотели, как можно скорее увидеть берег. Между командами кораблей даже началось соревнование в скорости, делались ставки — кто быстрее доберется до земли. Быстрее остальных оказалась «Пинта», она постоянно обгоняла «Санта-Марию» и «Нинью».

Но проходили дни, а земли все не было. Провизия начала портиться, питьевая вода гнила в деревянных бочках, ее было невозможно пить. 7 октября матросы флагмана стали поговаривать о бунте. Они хотели выбросить Колумба за борт и вернуться в Испанию. Капитан с трудом уговорил экипаж подождать еще немного, пообещал хорошие деньги тому, кто увидит землю, а сам старался пореже выходить из своей каюты и всегда держал под рукой оружие.

12 октября 1492 года в два часа ночи, при ярком свете луны матрос Родриго де Триана, стоявший наблюдателем в «вороньем гнезде» «Пинты», которая шла чуть впереди «Санта-Марии» закричал, обращаясь к Колумбу:

Земля, земля! Сеньор, награда принадлежит мне!

На кораблях началось общее ликование. Колумб упал на колени, матросы начали петь благодарственную молитву. Утром Колумб, держа в руках знамя с гербом Испании, в сопровождении отряда моряков сошел на берег. Капитан объявил остров владением Испании и назвал его Сан-Сальвадор (как выяснилось позднее он находился на оконечности Антильского архипелага).

Островитяне, наблюдавшие за церемонией из прибережного леса, рискнули немного приблизиться к Колумбу и его спутникам. Это были совершенно голые люди со стройными, коричнево-красными телами. Приближаясь к испанцам, они на каждом шагу падали на колени и поднимали кверху руки. Так туземцы надеялись умилостивить белолицых богов, которые, как они считали, пришли с неба.

Дружелюбные действия Колумба вскоре рассеяли страх. Они окружили пришельцев, стали щупать их лица, бороды, одежду. Испанцы сразу заметили, что многие индейцы (как их сразу назвал Колумб, который считал их жителями Индии) имеют примитивные украшения из желтого металла — это было золото.

До 15 января 1493 года участники экспедиции отдыхали на Антилах, исследовали соседние острова, вели меновую торговлю с аборигенами. Колумб договорился с местным вождем Гуаканагари о том, что тот признает власти Испании. Часть команды основала поселение на одном из благодатных островов и должна была ждать следующей экспедиции. Колумб же, захватив выменянное золото, образцы местных растений (в том числе табак) и животных, а также 10 индейцев-добровольцев, положил корабли на обратный курс.

15 марта 1493 года «Санта-Мария» вернулась в Палос-де-ла-Фронтера, несколько дней спустя туда прибыли немного отставшие «Пинта» и «Нинья».

Фото: wikipedia «Возвращение Христофора Колумба», картина Эжена Делакруа

Колумб был с почетом принят в Испании. Он совершил еще три экспедиции в Америку, хотя так и не догадался, что это не Азия, а отдельный новый континент. Но слава первооткрывателя была недолгой. После того как в 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь в Индию вокруг Африки, Колумба объявили обманщиком, ведь он так и не привез из своих плаваний драгоценные пряности, а золота на островах Карибского моря было слишком мало.

Генуэзца лишили всех пожалованных привилегий, и он умер в бедности в Вальядолиде 20 мая 1506 года. Прошло примерно полвека, когда Америка начала приносить Испании баснословные доходы, на два столетия сделавшие эту страну самой богатой империей в мире.